Innenleben eines Bienenhauses – Wildbienchen zählen Es ist Saison für die Wildbienen-Pflege. Dabei werden diese geblendet, gewaschen, verpackt und verschickt. Und das alles lässt sie völlig kalt. Hélène Arnet

Eine Mitarbeiterin prüft nach, welche Röhrchen als Nistplätze benutzt sind. Foto: Andrea Zahler

Es herrscht Hochbetrieb in in der Halle von Dock Limmattal im Dietiker Industriequartier. Auf einem Palett stapeln sich lauter gleich aussehende Pakete. Adressiert an Wildbiene + Partner. Das ist ein 2013 von zwei jungen ETH-Biologen gegründetes Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Wildbienen zu vermehren. Dazu hat es spezielle Bee-Homes entworfen.

Roby Aellen ist für die Planung und Produktion von allem, was mit diesen Bee-Homes zu tun hat, zuständig. Im Herbst ist er vor allem mit der Pflege der Bienen selbst beschäftigt. Zusammen mit rund einem Dutzend temporär angestellter Mitarbeitenden, meist Studentinnen oder Studenten. Diese wurden zuvor speziell für diese Aufgabe ausgebildet. Sie arbeiten Hand in Hand mit Mitarbeitenden von Dock Limmattal und weiteren sozialen Werkstätten, die Menschen beschäftigen, die es schwer haben, eine Stelle zu finden.