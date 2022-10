Super League: GC – Sion – Wildes Remis im Letzigrung – trotz GC-Blitzstart 2:0 und 4:1 führte die Grasshoppers gegen Sion zuhause. Dennoch endet die Partie mit einer Punkteteilung. Und GC ist damit noch gut bedient. Marcel Rohner UPDATE FOLGT

Durcheinander im Strafraum: Giovanni Sio (links) schiesst das Tor zum 4:4-Ausgleich. Foto: Freshfocus

Es winkte Rang 3, zumindest vorübergehend. Am Ende aber bleiben die Grasshoppers auf ihrem fünften Rang. Weil sie ein Spiel gegen den FC Sion leichtfertig aus der Hand geben. Sie führen 2:0 und 4:1, am Ende holen sie aber nur einen Punkt. In der Schlussphase lassen sie drei Tore zu. Sie könnten auch noch verlieren.

Bereits die erste Halbzeit endet mit vier Toren, die zwei ersten fallen früh und auf der aus Zürcher Sicht richtigen Seite. Tsiy Ndenge, auf diese Saison hin aus Luzern gekommen, verwandelt in der fünften Minute einen Freistoss. Und nur wenige Minuten später macht Guilherme Schettine bereits das 2:0, er drückt eine Flanke von Dominik Schmid über die Linie.

Die Sittener verschlafen den Start, kommen aber schnell zu ihren Chancen, Abwehrchef Georg Margreitter (krank) und Ayumu Seko (gesperrt) fehlen an allen Ecken und Enden. Justin Hammel bewahrt GC vor Schlimmerem. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde ist er chancenlos, Stojilkovic trifft für Sion. Bendeguz Bolla gelingt die sofortige Antwort, aus der Distanz trifft er noch vor der Pause zum 3:1.

Die zweite Halbzeit beginnt gemächlich, mit einem Mario Balotelli, der sich immer von mindestens zwei GC-Spielern umringt sieht. Kawabe schiesst in der 69. Minute das 4:1 und GC ist sich seines Sieges zu sicher, kurz nachdem Amir Abrashi ausgewechselt wird, fällt die Mannschaft auseinander. Zuffi und Balotelli bringen Sion noch einmal heran, Sio macht kurz vor Schluss das 4:4, Spektakel im Letzigrund. Aber eines ohne Sieger.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

