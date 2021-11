Erste US-Reise nach anderthalb Jahren – Willkommen in den Vereinigten Staaten Lange hat es gedauert, bis Präsident Joe Biden die Grenzen für Europäer wieder öffnete. Geimpft müssen sie sein, Nerven haben und im Papierkrieg die Oberhand behalten. Markus Wüest

Jetzt fliegen sie wieder: Ein Lufthansa-Pilot wedelt mit der Amerikaflagge, als er am 8. November in Miami landet. Foto: EPA

Seit 1994 besitze ich ein Haus in Maine. Es ist über 150 Jahre alt und braucht Pflege und Unterhalt. Zum ersten Mal in all diesen Jahren war mir nun wegen Covid die Einreise in die USA versperrt. Als einer der Ersten nach der Aufhebung der Sperre ergriff ich die Gelegenheit, um meine zweite Heimat wieder zu besuchen.

Den Flug sichern

Ende Januar dieses Jahres hatte die Swiss einen sogenannten Economy-Flex-Tarif ausgeschrieben. Wer im Voraus buchte, dem bot sich die Möglichkeit, jederzeit kostenlos umzubuchen. Ich hatte einen Flug für Anfang Oktober. Joe Biden aber spielte nicht mit. Die Grenzen der USA für Europäer blieben dicht, lange war nicht klar, bis wann. Ende September endlich gute Nachrichten: Ab Anfang November ist der Bann aufgehoben. Bloss: Was bedeutet «Anfang November» genau? Der 1. November? Vermutlich. Kostenlos buche ich um genau einen Monat um. Statt 5. Oktober nun Abflug am 5. November.