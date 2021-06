Ewige Momente – «Willkommen in der Hölle» Wenn die Schweiz am Sonntag auf die Türkei trifft, geht es um einen Platz im Achtelfinal – und es erinnert an die «Schande von Istanbul» 2005. Thomas Schifferle aus Baku

Das türkische Empfangskomitee am Flughafen in Istanbul: Flughafenmitarbeiter machen Stimmung gegen die Schweizer.

Foto: Reto Oeschger

Die Vorgeschichte beginnt an einem Samstag in Bern. Zumindest für die Türken, die hier das Hinspiel in der Barrage für die WM 2006 verlieren. Sie beschweren sich, weil Schweizer Zuschauer ihre Hymne ausgepfiffen hätten. Fatih Terim behauptet, Alex Frei habe ihn im Kabinengang beleidigt, verbal und mit ausgestrecktem Finger. Terim ist der heissblütige Trainer der Türken. Der Ton ist gesetzt.

Als die Schweizer mit dem 2:0 im Gepäck nach Feusisberg zurückfahren, ist die Stimmung im Bus ausgelassen, es gibt Bier und Ballermann-Hits wie «Erna Schabulski» zum Mitgröhlen. «Der Bus hat gewackelt», erinnert sich Marco Streller.