Jobcoach: Faktor Glück bei Stellensuche – Willkommen in der Job-Lotterie Viele Bewerbende glauben, sie könnten mit der richtigen Vorbereitung ihre Chancen erhöhen. Doch wie entscheidend sind Taktik, Know-how und Charisma tatsächlich? Reto Hunziker

Absage? Neue Chance! Die Einsicht, dass eine Jobabsage nichts mit der eigenen Person zu tun hat, entlastet. Foto: Getty Images

In der Gesangsshow «Sing on» treten talentierte Sängerinnen und Sänger gegeneinander an. Ein Programm misst, wie sehr das, was sie singen, mit dem Original übereinstimmt. Ein Vibrato, wo keines hingehört, gibt Abzug. Wer am original-getreuesten singt, ist von der Eliminierung ausgeschlossen. Alle anderen können hinaus spediert werden – und werden es auch, oft von Leuten, die deutlich schlechter gesungen haben. Am Ende gewinnt nicht unbedingt jene Person, die am meisten Talent oder am schönsten gesungen hat, sondern schlicht jene, die das Glück hatte, alle Runden zu überstehen, ohne eliminiert zu werden.