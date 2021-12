Never Mind the Markets: Neue deutsche Regierung – Willkommen in Schweizer Verhältnissen Ökonom Mathias Binswanger sagt, inwieweit das neue Ampelsystem die Politik in Deutschland verändern wird. Und was wir künftig vom Nachbarland zu erwarten haben. Mathias Binswanger

Neues Gesicht, gleiche Taktik: Olaf Scholz dürfte das von Angela Merkel praktizierte Aussitzen von Problemen fortführen. Foto: Michael Kappeler (Keystone)

Seit Mittwoch ist Olaf Scholz neuer Bundeskanzler in Deutschland. Damit beginnt auch die Regierungstätigkeit der Ampelkoalition. Den Begriff Ampel kann man in diesem Fall durchaus wörtlich nehmen. Bei vielen Forderungen und Massnahmen werden die Ampeln in Zukunft gleichzeitig auf grün, gelb und rot stehen. In der Schweiz kennen wir das schon lange. Dank der hierzulande praktizierten Konkordanzdemokratie sind die grössten Parteien in die Regierung eingebunden. Dort prallen völlig unterschiedliche Parteiprogramme und Meinungen aufeinander, sodass immer irgendwo rote Lichter aufleuchten. In Deutschland wird dies in Zukunft nicht anders sein.