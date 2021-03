Was kann man momentan in Zürich bei einem ersten Date eigentlich noch machen?

Simon (25), Mechaniker

Überlegen wir uns doch mal, was man denn vor Corona so gemacht hätte bei einem ersten Date. Vielleicht was trinken gehen, essen gehen, ins Kino gehen? Wenn ich mir diese Optionen so anschaue, glaube ich, ist die Situation momentan fast besser als vorher.

Kino ist eh eine doofe Idee, da kann man sich ja nicht unterhalten. Drinks und Essen: Mal ehrlich, ist es nicht schrecklich unangenehm, mit jemandem, den man kaum kennt, abzumachen, sich an einem kleinen Tisch gegenüber zu sitzen, zu versuchen, eine gute Falle zu machen, geistreich und lustig zu sein und dabei auch noch angestarrt zu werden?