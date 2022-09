10 Prozent mehr Strom – Windräder sollen auch in geschützten Landschaften stehen Mit einem Aktionsplan will die Branche die Windkraft massiv ausbauen. Selbst Wälder und bedeutende Naturzonen will man nutzen. Cyrill Pinto

Ein Windrad auf dem Mont Croisin im Jura produziert schon heute wertvollen Strom – weitere Regionen sollen folgen, auch Wälder und Schutzgebiete sind nicht mehr tabu. Foto: Raisa Durandi

Mit einem dringenden Appell rief der Bundesrat diese Woche zum Stromsparen auf. Dabei liegt in der Schweiz ein riesiges Potenzial zur Stromproduktion brach – in Form von Wind, der irgendwo im Land fast immer weht. Rund 10 Prozent der jährlichen Strommenge in der Schweiz könnten laut Interessenverband SuisseEole schon bald mit Windkraft produziert werden. Diese Woche stellte der Verband in Bern seinen Massnahmenplan vor. Gemäss diesem kann bis 2030 zusätzlich sechs Terawattstunden Strom aus Wind gewonnen werden, vier davon in den Wintermonaten.