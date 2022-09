Programm des Zurich Film Festival – Winnetou, Atomkraft und ein blutiges Heidi: Das ZFF setzt auf Kontroverses Das Programm des 18. Zurich Film Festival ist bekannt. Eine Übersicht über die Highlights, die Stars und die Filme, die Debatten auslösen werden. Gregor Schenker

Erst schauen, nachher urteilen: Dem Jugendfilm «Der junge Häuptling Winnetou» wird kulturelle Aneignung vorgeworfen. Für Festivaldirektor Christian Jungen ein Grund mehr, den Film zu zeigen. Foto: ZFF

«Am ZFF gilt die Kunstfreiheit», sagt Christian Jungen, künstlerischer Leiter des Filmfestivals. Er verteidigt damit die Vorführung von «Der junge Häuptling Winnetou» und des Pro-Atomkraft-Dokumentarfilms «Nuclear». Jungen und seine Kollegin, Geschäftsführerin Elke Mayer, gaben am Donnerstag an einer Medienkonferenz das Programm des Zurich Film Festival bekannt. Am 22. September geht es los.