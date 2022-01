Ausflugstipps Zentralschweiz – Winterspass abseits der Piste Diese Aktivitäten sorgen für Abwechslung im Schnee, ganz ohne Adrenalin. Tina Bremer

Leuchtende Kinderaugen in Andermatt: Auf dem grossen Eisfeld können sich alle austoben, egal ob Anfänger oder Könnerinnen. Foto: Andermatt

Wenn es ums Skifahren geht, kann die Schweiz sich mit allerlei Superlativen brüsten. Klar, liegen doch einige der höchsten Skigebiete Europas in den Schweizer Alpen, locken im Winter exzellente Pisten. Was aber, wenn man nach Abwechslung zu den gewachsten Brettern sucht? Rote und schwarze Abfahrten nichts für Hasenfüsse sind? Und überhaupt: Wird Gemeinschaftssinn nicht gerade gross geschrieben? Jede Menge Spass in der Gruppe oder als Familie sind bei diesen Winteraktivitäten in der Zentralschweiz garantiert.

Eisfeld in Andermatt

Gemütlich herumkurven, Hockey, Eisstockschiessen, Curling: Das Eisfeld bietet genug Platz für verschiedene Aktivitäten. Foto: Andermatt

Man mag von Disneys Kassenschlager «Die Eiskönigin» halten, was man möchte – zumindest am Eisfeld in Andermatt dürften sowohl kleine wie auch grosse Besucherinnen und Besucher ihre Freude haben. Bis zum 6. März 2022 dient das Eisfeld beim Radisson Blu Hotel Reussen als Multifunktionsfläche. Schlittschuhe anschnallen, und los geht das Kurven auf Kufen! Anfänger können gemütlich ihre Runden drehen – inklusive Stehhilfen, damit niemand auf die Nase fällt. Sportliche trainieren ihre Wadenmuskeln beim Hockey oder Eisstockschiessen.

Die wenigsten wissen, dass Curling auf dem Eis bereits im 16. Jahrhundert eine beliebte Beschäftigung bei Bauern und Handwerkern war.

Wem der Volkssport zu schweisstreibend ist, der sollte sich die Après-Ski-Eisdisco am 27. Februar 2022 im Kalender eintragen. Und falls der Nachwuchs tatsächlich ein Fan der Eiskönigin Elsa ist: Am 3. März findet ein Disney-Nachmittag für Kinder auf dem Eisfeld statt.

Infos: www.andermatt.ch

Fototrail Sörenberg

Ein Herz für Fotografinnen und Fotografen: Auf dem Winterwanderrundweg kann man sich selbst oder die verschneite Landschaft bestens in Szene setzen. Foto: PD

Und es hat «Klick» gemacht! Dank immer professionelleren Handykameras sind wir in den vergangenen Jahren alle zu Hobbyfotografen mutiert. Um den Instagram-Feed im Winter nicht mit den ewig gleichen Pistenbildern zu füllen, lädt das Tourismusbüro Sörenberg zu einem Fototrail.

Auf dem Winterwanderrundweg Rossweid–Schwarzenegg gibts fünf Posten, an denen man sich samt Begleitung in Szene setzen kann. Ein Fotokit hält für jede Station das passende Gadget bereit. Tipps und Tricks, wie man das Zubehör einsetzt und aus welchem Winkel das aussergewöhnlichste Foto gelingt, liefert ein dazugehöriges Booklet.

Abseits der Posten lohnt es sich, den Blick von der Linse zu lösen: Die Tour führt durch die Unesco-Biosphäre Entlebuch, durch traumhaft verschneite Moorlandschaften mit knorrigen Bergföhren. Endstation ist die urchige Skihütte Schwarzenegg. «Was mir am Fototrail besonders gefiel: Ich war draussen in der Natur, konnte kreativ sein und abwechslungsreiche Herausforderungen lösen», sagt Fabienne Felder. Als Fotografin muss sie es ja wissen.

Buchung: biosphaere.ch

Noch mehr Indoor- und Outdoortipps Infos einblenden Langlaufen in Einsiedeln SZ: In aller Ruhe durch die Landschaft gleiten und die Eindrücke aufsaugen – kaum ein Sport steht mehr für Entschleunigung als Langlaufen. Die Region Einsiedeln spurt mit grosser Tradition und Kompetenz Loipen für Anfänger und Cracks. Besonders schön ist der Schwedentritt, der direkt beim barocken Kloster beginnt und bei dem man mit Blick auf den Sihlsee skatet. Rund um das Klosterdorf gibt es 27 Loipenkilometer – sie führen durch sonnige Ebenen oder hügelige Landschaften. eyz.swiss «Yoga meets Weggis»: Dass man den Sonnengruss auch wunderbar im Winter abhalten kann, stellt das Angebot «Yoga meets Weggis» unter Beweis. Bei der Winteredition folgt auf die Yoga-Lektion mit den Instruktoren von LIVIab und Karl Straub Yoga ein feiner Brunch im Hotel Alexander oder Hotel Alpenblick. Vitalität und Schlemmen direkt am See – eine perfekte Kombination. yogameetsweggis.ch «3 Gänge – 3 Gastgeber» auf der Rigi: Beim Schneeschuhwandern werden jede Menge Kalorien verbrannt. Den Speicher kann man beim Angebot «3 Gänge – 3 Gastgeber» auf der Rigi gleich wieder auffüllen. Begleitet wird die Tour von einem Guide, der durch die verschneite Winterlandschaft führt. Vorspeise, Hauptgang und Dessert werden dabei jeweils in einem anderen Restaurant eingenommen. Was sie eint: die regionalen Köstlichkeiten. Bis Ende Februar an ausgewählten Sonntagen buchbar. rigi.ch

Wintersafari auf der Klewenalp

Magische Stille und prächtige Bergwelt: Unterwegs auf dem markierten Trail vom Klewenalp-Hochplateau zur Stockhütte. Foto: PD

Für eine Safari muss man nicht zwangsläufig nach Afrika reisen. Die Region Klewenalp-Vierwaldstättersee bietet ihre ganz eigene Wintersafari inklusive der «Big Five» an.

Für Adrenalin sorgen bei dieser Tour keine Wildtiere, sondern Transportmittel zu Wasser, Land und Luft. Die An- und Abreise auf das Hochplateau Klewenalp erfolgt per Luftseilbahn, Gondelbahn, Postauto, Standseilbahn und Schiff. Oben angekommen, geht es mit Schnee- oder Wanderschuhen auf einem markierten Trail 90 Minuten hinab zur Stockhütte. Alternativ kann man auch mit dem Schlitten den Berg hinabsausen.

«Das Panorama mit dem Vierwaldstättersee und den Bergen ist hier oben fantastisch», sagt Andrea Würsch, Leiterin der Skischule Klewenalp-Stockhütte. «Die Stille im Wald ist im Winter sehr speziell, fast magisch.» Und mit einem weiteren Plus kann die Wintersafari in der Zentralschweiz punkten: Vor wilden Tieren braucht man sich garantiert nicht in Acht zu nehmen.

Rundreiseticket: klewenalp.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.