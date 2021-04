Abfall in Winterthur – Eine flächendeckende Plastik-Sammlung für die Stadt? Ein SP-Gemeinderat fordert, dass die Stadt ein Sammelsystem für Haushaltsabfälle aus Plastik einführt. Sein Vorstoss hat gute Chancen. Doch die ökologische Wirkung von Plastik-Recycling bleibt umstritten. Till Hirsekorn

Plastik aus Haushaltsabfällen, geliefert in Extra-Säcken, wie hier bei Inno-Recycling in Eschlikon TG. Foto: Andrea Zahler

«Wenn es eine Möglichkeit gibt, CO 2 -Emissionen zu reduzieren, sollten wir sie nutzen», sagt Daniel Altenbach, der für die SP seit zwei Jahren im Gemeinderat sitzt und bislang eher unauffällig blieb. Nun bringt er eine Idee aufs Tapet, die polarisiert. In einer Motion fordert Altenbach, dass die Stadt eine flächendeckende Sammlung von Plastikabfällen sicherstellt. Das kann sie selber an die Hand nehmen oder Privatunternehmen damit beauftragen. «Es gibt schon Kreisläufe, die funktionieren, nicht nur mit PET. Und gute Anbieter in der Nähe, die Lösungen anbieten», sagt der Tössemer.