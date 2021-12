Denkmal für Nazi-Opfer – Winterthur setzt Stolpersteine in Gedenken an Familie Levitus In der Winterthurer Altstadt wird künftig an die jüdische Familie Levitus erinnert. Mutter Therese und ihre Töchter Bertha und Lina wurden in Nazi-Vernichtungslagern ermordet. Jonas Keller

Drei solche Stolpersteine sollen nächstes Jahr auch in Winterthur gesetzt werden. Foto: Tamedia

Sie finden sich in 27 europäischen Ländern und seit 2013 auch in der Schweiz: die sogenannten Stolpersteine, die an die Opfer der Nazi-Völkermorde erinnern. Vergangenes Jahr wurden in Zürich sieben Stolpersteine gegen das Vergessen gesetzt. Nun wird auch Winterthur drei solche Gedenksteine erhalten. Sie sollen an die Mitglieder der jüdischen Familie Levitus erinnern, die einst in der Stadt lebten und später in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet wurden.

Wortwörtlich stolpern soll man über die im Strassenbelag eingelassenen Erinnerungen nicht. «Man stolpert mit dem Kopf und dem Herzen», wie es der Künstler Gunter Demnig ausdrückte, der 1992 den ersten Stein in Köln platzierte. Die Opfer, die im Zuge der systematischen Ermordung oft auf eine Nummer reduziert wurden, sollen durch die Gedenkplaketten ihren Namen zurückerhalten.