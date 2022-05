FC Winterthur in der Super League – FCW-Spieler Ramizi feierte mit Pyro Mittelfeldspieler Samir Ramizi hat in der Nacht auf Sonntag mit einer Pyrofackel den Aufstieg seines Clubs gefeiert. Jetzt droht ihm eine Anzeige. Deborah Stoffel

Der FC-Winterthur-Mittelfeldspieler Samir Ramizi hat den Aufstieg in die Super League in der Nacht auf Sonntag auch mit Pyro gefeiert. Foto: TeleZüri (Screenshot)

Wann hat zuletzt eine derart grosse Menschenmenge in den Winterthurer Strassen gefeiert wie in der Nacht auf Sonntag den Aufstieg des FC Winterthur in die Super League? Die Stimmung war ausgelassen, auf einen Schlag hatte der Club die ganze Stadt als Fangemeinde gewonnen.

Pyros sind in der Schweiz verboten und werden als Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz mit Geld- oder gar Haftstrafen sanktioniert. Gleichzeitig geht kaum ein Spiel in der Super League über die Bühne, ohne dass von den Ultra-Fans solche gezündet werden.