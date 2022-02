Nach Polizei-Suiziden - Winterthur Stadtrat lässt Suizide bei der Stadtpolizei extern untersuchen

Stadtpolizei Winterthur – Stadtrat lässt Suizide bei der Stadtpolizei extern untersuchen Die beiden Suizide von Polizisten der Stadtpolizei Winterthur werden von Anwälten untersucht. Dabei sollen verschiedene Fragen im Zusammenhang mit den Vorfällen geklärt werden. David Herter Patrick Gut Nina Thöny

Am 11. Februar hat sich ein langjähriger Polizist der Stadtpolizei Winterthur auf dem Posten das Leben genommen. Foto: Madeleine Schoder

Innert kurzer Zeit nahmen sich zwei Stadtpolizisten in Winterthur das Leben. Im Korps wurde daraufhin Kritik am Betriebsklima laut. Die zuständige Stadträtin Katrin Cometta (GLP) kündigte letzte Woche an, im Stadtrat eine «umfassende» Administrativuntersuchung zu beantragen. Diese soll klären, wie es zu den Suiziden kam.

Nun hat sich der Stadtrat entschieden, diesem Antrag nachzukommen. Die Anwaltskanzlei Rudin Cantieni Rechtsanwälte AG aus Zürich wird die Untersuchung durchführen. Dies teilt der Stadtrat am Mittwoch mit. «Die Anwaltskanzlei hat viel Erfahrung mit aufsichtsrechtlichen Verfahren und wird ihre Arbeit sofort aufnehmen», heisst es in der Medienmitteilung.

Die Kanzlei soll organisatorische, führungsbezogene und personalrechtliche Fragen klären, heisst es weiter. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Sommer vorliegen.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie selbst Suizidgedanken oder kennen Sie Betroffene? Für Kinder und Jugendliche ist das Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail oder unter www.147.ch. Erwachsene können die Dargebotene Hand kontaktieren, Telefon 143. E-Mail und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Die Angebote sind vertraulich und kostenlos. Auch die Website www.reden-kann-retten.ch bietet Hilfe. (red)

