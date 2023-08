Winterthurer Musikfestwochen – Hören Sie sich die Band Bilderbuch an – jetzt! Die Österreicher um Sänger Maurice Ernst singen über Teslas und Chemtrails und fangen so den Zeitgeist ein. Eine Liebeserklärung. Adrian Schräder

Die österreichische Band Bilderbuch hält mit ihrer Musik den Zeitgeist fest. Foto: Pascal Schattenburg

Stell dir vor, du liegst im nördlichen Patagonien an einem See. Nackt, im hohen Gras, unter den Sternen. Umgeben von atemberaubender Natur und in ebensolcher Begleitung. Nur Mutter Erde ist Zeugin, wie ihr miteinander verschmilzt. Ein Bild an der Grenze zum Kitsch – und doch unendlich schön. Bilderbuch haben es mit ihrem Song «Nahuel Huapi» inmitten der Pandemie festgehalten.