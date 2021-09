Interview mit Navy Seal Rob O’Neill – «Wir assen Sandwiches – Osama bin Laden lag gleich neben uns» Er tötete den Anführer der al-Qaida: Robert O’Neill über die sinnlosen Kriege der USA, den Geruch des denkwürdigen Einsatzes und die Frage, die ihn seither nicht mehr loslässt. Jan Christoph Wiechmann (Das Magazin)

«Wir sind die Guten. Ihr seid die Bösen. So einfach. Und jetzt kämpfen wir»: Elitesoldat Robert O’Neill. Foto: Adam Ferguson

Eine Gedenkstätte in der Ortschaft Scarsdale, nördlich von New York City. Hier entstand das erste Monument für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September im Bundesstaat New York. Auf der Plakette aus Bronze stehen noch die beiden Türme des World Trade Centers. Die US-Flagge weht. Die Zahl der Opfer ist gelistet mit 2977. Robert O'Neill kommt von einem Treffen mit Angehörigen der Terroranschläge. Er trägt ein strahlend weisses T-Shirt mit einem Emblem auf der Brust. RO. Für Robert O'Neill. Es ist ein stechend heisser Sommertag.