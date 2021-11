Hausbesitzer kämpft gegen Hausbesitzer – «Wir Babyboomer müssen das Klimaproblem beheben» Bedroht das Zürcher Energiegesetz Hausbesitzer und Mieterinnen? Nein, wie ein Report aus Hedingen zeigt, wo ein FDP-Architekt ein altes Haus umbauen liess. Kevin Brühlmann

« Die Mieterinnen und Mieter haben den Umbau finanziert », sagt Peter Ackermann, Architekt aus Hedingen. Das Dach seines Mehrfamilienhauses wurde kürzlich mit Fotovoltaikplatten gedeckt. Foto: Ela Çelik

Peter Ackermann sagt, sein Tesla beschleunige innert 3,4 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde.

Als man ihm das nicht glaubt, entgegnet Ackermann, doch, sicher könne man den Tesla wie ein Irrer beschleunigen. Er bietet eine Testfahrt an, wenn seine Ausführungen zu Ende sind.

Ackermann setzt sich in sein Architekturbüro. Draussen hetzen Autos über die Hauptstrasse durch Hedingen, einen Ort am Albis, der ein bisschen aus der Form geraten ist, zersiedelt, und Ackermann erzählt, warum er, 69 Jahre alt, Besitzer von zwei Mehrfamilienhäusern und schon so lange Mitglied der Freisinnig-Demokratischen Partei, dass er sich nicht mehr ans Eintrittsjahr erinnert, sich mit dem Hauseigentümerverband anlegt und überhaupt versucht, «dass auch meine Enkelkinder eine Zukunft auf der Erde haben».