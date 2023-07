Kritik an der Psychiatrie – Wir behandeln Depressive falsch, sagt der Pharmazeut Immer noch würden psychische Probleme via die Hirnforschung untersucht. Dabei habe diese systematisch versagt, schreibt der Wissenschaftler Felix Hasler in seinem neuen Buch. Jean-Martin Büttner

Messung der Gehirnaktivität mittels Elektroenzephalografie (EEG): Gibt es eine Überbehandlung der Patientinnen und Patienten mit Psychopharmaka? Foto: Michaela Rehle (Reuters)

Er ist ein Wiederholungstäter. Felix Hasler provoziert seit Jahren. Der Pharmazeut aus Liechtenstein wurde an der Zürcher Psychiatrischen Universitätsklinik weitergeschult und arbeitet seit vielen Jahren an der Humboldt-Universität in Berlin.