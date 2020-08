«Wir bieten keine Reisen an, bei denen man vor Ort in Quarantäne muss»

Fast täglich ändern zurzeit die Namen auf der BAG-Länderliste bezüglich Quarantänepflicht für Reiserückkehrer. Inwiefern wirkt sich das auf das Verhalten der Kunden und auf die Arbeitsprozesse bei Ihnen aus?

Die Situation erfordert sehr viel Flexibilität sowohl bei unseren Mitarbeitenden wie bei den Kunden. Zurzeit buchen diese enorm kurzfristig, weil sie verständlicherweise unsicher sind. Wir haben ein Team zusammengestellt, welches Tag für Tag die Lage analysiert, intern und extern informiert und so mithilft, die Arbeits- und Beratungsprozesse in den Filialen so einfach wie möglich zu halten.