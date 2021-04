Legendäre Zürcher Discos – «Wir brachten Style in die Szene» Im The Club in Oerlikon mixten die DJs in einem alten Helikopter. Einer war der Badener Roland Wyss alias Whiteside – Anlageberater, DJ-Bobo-Bezwinger und Modegeck. Thomas Wyss

Die «A propos»-Buntfaltenhose war Pflicht: Roland Wyss alias DJ Whiteside beim Set im Helikopter des Clubs in Oerlikon. Foto: Archiv Marco Cirillo

Der Star ist die Mannschaft. Das ist ein Bonmot aus dem Fussball, das anstelle eines Alleinunterhalters die Kraft des Kollektivs ins Zentrum stellt. Analog galt bislang in dieser Serie das Credo «Der Star ist die Disco» – letztlich war es immer das Gesamtpaket, das die hier vorgestellten Clubs zu Legenden machte.

Diesmal beschreiten wir einen anderen Weg. Denn The Club an der Siedwertstrasse in Oerlikon – am 3. Mai 1985 eröffnet, fünf Jahre später ins Oxa umfunktioniert – war vor allem für zwei Dinge berühmt: Den Helikopter – und die Resident-DJs Dario Fimiani und Roland Wyss alias Butterfly und Whiteside, die in dessen umgebautem Cockpit ihre Platten auflegten.