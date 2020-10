Was bedeuten die vom Bundesrat verkündeten Massnahmen für den Kanton Zürich?

Die Massnahmen sind in weiten Teilen das, was der Regierungsrat als Weg schon eingeschlagen hat. Für den Kanton Zürich bedeutet es deshalb keine grosse Änderung. Aber es ist im Zusammenhang mit der Ausdehnung der Maskenpflicht für die Akzeptanz in der Bevölkerung sicher einfacher, wenn die Regeln gesamtschweizerisch gelten.