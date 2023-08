Interview mit Datenschützer – «Wir brauchen diese neuen Instrumente, um die Privatsphäre zu schützen» Das neue Datenschutzgesetz soll die Rechte der Konsumenten stärken. Der Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger rät zur Vorsicht – auch bei professionellen Websites. Bernhard Kislig

Am ersten September tritt in der Schweiz das neue Datenschutzgesetz in Kraft. (Lesen Sie hier, was sich für Konsumentinnen, Vereine und Unternehmen ändert.) Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger weist auf die Risiken neuer Technologien hin und räumt ein, dass er unmöglich alles kontrollieren kann.

Was bringt das neue Datenschutzgesetz den Konsumentinnen und Konsumenten? Im Grunde geht es nicht um den Schutz von Daten, sondern um etwas, das es schon viel länger gibt als die elektronische Datenverarbeitung: Das Gesetz zielt darauf ab, die Privatsphäre und das selbstbestimmte Leben von Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen. Mit der Digitalisierung ist es schwieriger geworden, diesen Schutz sicherzustellen. Dafür brauchen wir neue Instrumente, die mit dem revidierten Datenschutzgesetz eingeführt werden.

Welche zum Beispiel? Das neue Gesetz zwingt Firmen, Vereine und weitere Organisationen, die sensible Personendaten verarbeiten, die damit verknüpften Risiken bereits vor der Umsetzung uns gegenüber offenzulegen. Bei grösseren Unternehmen nehmen wir auf die Ausgestaltung Einfluss. So tauscht sich unter anderem der Datenschutzberater der SBB mit uns aus, bevor die SBB jeweils ihre App für Fahrplanauskünfte und Billettkäufe aktualisiert.

Vermehrt setzen Organisationen künstliche Intelligenz ein. Schützt das neue Gesetz hier die Interessen von Konsumentinnen und Konsumenten? Ja. Wenn beispielsweise jemand auf einen Kreditantrag eine automatisierte Absage erhält, dann muss das Unternehmen im Schreiben transparent machen, dass der Entscheid auf künstlicher Intelligenz basiert. Gleichzeitig erhalten die Betroffenen Kontaktangaben. Sie haben ein Recht darauf, dass ein Mensch ihnen darüber Auskunft gibt und prüft, ob ein maschineller Entscheid richtig zustande gekommen ist. Denn Privatsphäre und Selbstbestimmung setzen immer menschliche Interaktion voraus.

Wann sollte man genauer hinschauen? Neben den offensichtlich laienhaft gestalteten Internetauftritten, rate ich auch bei professionelleren Websites zur Vorsicht, wenn die Nutzungsbestimmungen kaum auffindbar und unübersichtlich sind. Da ist dann manchmal im Kleingedruckten eine Generalbevollmächtigung zur Weiterverwendung von privaten Daten oder eine Haftungsausschlussklausel versteckt. Gelegentlich sind die Nutzungsbestimmungen derart lang, dass Konsumentinnen und Konsumenten entnervt aufgeben, bevor sie mit einem Mausklick ihr Widerspruchsrecht geltend machen können.

Neu kann der eidgenössische Datenschutzbeauftragte auch im Einzelfall intervenieren. Mit welcher Unterstützung können Betroffene rechnen? Wir werden unsere Aufsichtstätigkeit unter dem neuen Recht verstärken, aber dennoch nur vereinzelt Untersuchungen einleiten können. Bei Bagatellfällen müssen die Betroffenen auch nach dem neuen Recht in aller Regel selber intervenieren. Ein Beispiel eines Bagatellfalls ist etwa, wenn die Überwachungskamera des Nachbarn das eigene Privatgrundstück erfasst. Da helfen die einfach verständlichen Merkblätter auf unserer Website weiter. Es kann aber vorkommen, dass wir bei geringfügigen Verletzungen mit einem Brief an die Verantwortlichen gelangen.

Ist das Datenschutzgesetz nicht vor allem ein Papiertiger, da der Datenschutzbeauftragte bei weitem nicht alles kontrollieren kann? Das sehe ich nicht so. Es ist zwar korrekt, dass wir mit 33 Vollzeitstellen unmöglich die Websites von 600’000 Unternehmen sowie 200’000 Vereinen und Stiftungen fortlaufend kontrollieren können. Der Gang an die Öffentlichkeit ist für uns weiterhin ein wichtiges Instrument: Organisationen setzen unsere Vorgaben nicht aus Angst vor Sanktionen um, sondern weil sie vermeiden wollen, dass ein Missbrauch von Daten an die Öffentlichkeit gelangt. Deshalb spielen auch Medien und Konsumentenschutzorganisationen eine wichtige Rolle.

