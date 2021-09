Theater für Kleinkinder - «Wir brauchen keine Worte»

Wie ist ihr Stück «Chüssi» entstanden?

Es war eine lange Phase des Ausprobierens. Unsere erste Idee war ein Nest. Und was ist das Nest eines Menschen? Kissen, Decken, ein Bett. Ganz simpel. Also besorgten wir verschiedene Kissen, grosse Tücher, testeten diese in Kitas mit Kindern zusammen. So haben wir geforscht, um eine Sprache, Vorgänge und Handlungen zu finden, die die Kinder interessieren und an die sie anknüpfen können. Das Stück entstand also schon in assoziativer Art und Weise.