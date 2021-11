Roche-Präsident zum Novartis­-Deal – «Wir müssen den Gürtel trotz der 19 Milliarden nicht enger schnallen»

Roche kauft Aktien von Novartis zurück, um sie anschliessend zu vernichten. Verwaltungsratspräsident Christoph Franz erklärt, was dahinter steckt.

Christoph Franz anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums von Roche in diesem Herbst.

Viele haben auf diesen Tag X gewartet, an dem Roche seine Aktien von Novartis zurückkauft. Aber warum ausgerechnet jetzt, zu einem Höchstkurs?

Roche nimmt nun 19 Milliarden Franken in die Hand, um die Aktien von Novartis zurückzukaufen und sie anschliessend zu vernichten. Könnten Sie das Geld nicht besser für Zukäufe oder die eigene Forschung einsetzen?

Zukäufe und Forschung können wir nach wie vor finanzieren. Wir haben im Verwaltungsrat eine genaue Abwägung getroffen, um die beste Entscheidung für unser Unternehmen, die Aktionäre sowie für die Genussscheininhaber zu treffen. Wir haben uns dafür entschieden, weil dies für uns strategisch wie ökonomisch vorteilhaft ist. Und wir bekommen eine Entflechtung von einem direkten Wettbewerber in vielen Märkten, der bei uns im Zweifelsfall eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung in der Generalversammlung hätte blockieren können. Dies ist aber in der Vergangenheit nie aufgetreten.