EHC-Kloten-Captain Kellenberger – «Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren» Der Aufsteiger steht vor wegweisenden Heimspielen gegen die SCL Tigers und Ajoie. Captain Steve Kellenberger erörtert auf der Tribüne, welche Fehler sein Team nicht mehr begehen darf. Dominic Duss

Sollte bald wieder ins Training zurückkehren können: Klotens Captain Steve Kellenberger – hier während der Saisonvorbereitung – blickt zuversichtlich nach vorn. Foto: Francisco Carrascosa

In Lugano fuhr der EHC Kloten im sechsten Spiel mit 5:4 den ersten Saisonsieg ein. Darauf folgten jedoch drei hohe Niederlagen: 1:5 gegen Zug, 0:6 gegen Ambri und 2:6 in Biel. «Das nagt langsam am Selbstvertrauen», sagt Steve Kellenberger. Der Captain des Aufsteigers verpasste all diese Partien, wie auch die 1:9-Schlappe in Freiburg vor dem Erfolg im Tessin, wegen eines im Training erlittenen Muskelfaserrisses im Oberschenkel. In der Garderobe gibt er dem Team vor und nach den Trainings sowie nach Heimspielen dennoch jeweils Impulse.