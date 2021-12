Vorzeitiges Boostern in Zürich – «Wir erleben einen regelrechten Ansturm» Der Kanton Zürich gibt Termine für Drittimpfungen früher frei. Die Massnahme zeigt Wirkung: 30’000 Impftermine wurden alleine heute gebucht. Tina Fassbind

Im Impfzentrum des Inselspitals Bern. Boosterimpfung. Impfstoff. © Adrian Moser / Tamedia AG Foto: Adrian Moser

Am Freitag kündigte der Bund für kommende Woche die Verkürzung der Frist zwischen Grundimmunisierung und Boosterimpfung an. Im Kanton Zürich konnten sich heute schon Personen einen Termin für die Drittimpfung sichern, deren zweite Impfung fünfeinhalb statt der bisher geltenden sechs Monate zurückliegt.

Rund 140’000 Personen, die in diese Kategorie fallen, wurden von der Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) per SMS oder Brief kontaktiert. «30’000 haben alleine heute einen Termin gebucht», sagt GD-Sprecher Patrick Borer auf Anfrage.

Überdurchschnittlich viele Anrufe