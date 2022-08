Die Mengen, die wir derzeit konsumieren, lassen sich nicht mit gutem Gewissen rechtfertigen. Wir verzehren in der Schweiz durchschnittlich 51 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr. Also fast ein Kilo pro Person und Woche. Das ist definitiv zu viel.

Wir sind momentan noch weit davon entfernt, die Klimaziele 2030 zu erreichen, zu denen sich die Schweiz verpflichtet hat. Wenn wir wollen, dass sich in Zukunft weltweit 10 Milliarden Menschen gesund und nachhaltig ernähren können, müssen wir mit den begrenzten Ressourcen haushälterischer umgehen. Für die globale Nutztierhaltung und deren Futtermittel werden Regenwälder gerodet; dies ist mit einem hohen Wasserverbrauch und CO 2 -Ausstoss verbunden. Für eine Kilokalorie Fleisch muss rund zehnmal mehr Energie aufgewendet werden als für eine Kilokalorie pflanzliche Nahrung. Daher sollten wir weniger tierische Produkte essen.

Momentan sind Lebensmittel viel zu billig. Dies ist insbesondere bei konventionell produzierten Lebensmitteln so. Dies, weil sogenannte Externalitätskosten – also Kosten für CO₂-Verbrauch, die Folgen von Düngemitteln und hohem Ressourcenverbrauch – meist nicht eingerechnet sind. Bei Bioprodukten ist es vielfach anders. Sie sind entsprechend teurer. Ob sich dies mit der Initiative langfristig ändern würde, bleibt abzuwarten.

Die Würde der Tiere soll geschützt und die industriell orientierte Haltung in grossen Gruppen verboten werden. Dies verlangt die Initiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz», die am 25. September zur Abstimmung gelangt. Die Tiere sollen unter anderem mehr Platz erhalten und täglich auf die Weide gelassen werden. Beim Schlachten sollen sie weniger Stress erleben. Der Bund soll Kriterien festlegen, die den Bio-Suisse-Richtlinien von 2018 entsprechen. Produkte zu importieren, welche diese nicht erfüllen, soll verboten werden. Das Volksbegehren sieht eine Übergangsfrist von 25 Jahren vor. (eru)

Die Planetary Health Diet empfiehlt maximal 200 bis 300 Gramm Fleisch pro Woche. Das entspricht zwei fleischbasierten Speisen pro Woche, wobei die Portionen nicht übermässig gross sein sollten. Das kann Fleisch oder Fisch sein. Ein bis zwei Eier pro Woche, zwei Portionen tierische Milch oder Milchprodukte pro Tag. Was ich ganz wichtig finde: Wir sollten nicht nur Filet oder Steak verzehren, sondern alle Fleischstücke; also auch Innereien.

Was heisst das konkret? Welche Menge an tierischen Lebensmitteln ist denn vertretbar?

Leider. Sie werden nach Afrika oder Asien exportiert, als Tierfutter verwendet oder verbrannt. Das finde ich persönlich verwerflich. Wenn wir schon Tiere schlachten, sollten wir sie auch ganz verwerten. Entsprechende Rezepte und Zubereitungsarten sind in unserer Kultur durchaus verankert. An einer traditionellen Metzgete werden Blut- und Leberwürste hergestellt. Diese handwerkliche Kunst gilt es wertzuschätzen.

Fleisch zu essen, ist heute eine Gesinnungsfrage. Wie ist es dazu gekommen?

Industrialisierungsprozesse und ein zunehmend anonymer Massenmarkt haben in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass Tiere verdinglicht und mit einer wirtschaftlichen Leistung verbunden wurden. In grossen Betrieben werden sie nicht mehr als eigenständige Lebewesen wahrgenommen. Sie sind zu einer «Ware» geworden und haben damit ihre Würde verloren. Hinzu kommt, dass sich die Preise verändert haben. Fleisch – einst ein Prestige-Nahrungsmittel – ist heute in einer Masse verfügbar, wie es in der Menschheitsgeschichte noch nie der Fall war.