Der Mangel an Angestellten führt zu einem Umdenken bei der Luxusuhrenfirma. Georges Kern erwartet, dass weniger chinesische Touristen in die Schweiz kommen werden als noch vor der Pandemie.

Herr Kern, bei diesen vielen Krisen: Aus welcher haben Sie etwas Wertvolles gelernt?

Ich arbeite seit bald 30 Jahren in der Uhrenindustrie. Eine solche Häufung von Krisen in derart kurzen Abständen habe ich in der Tat noch nie erlebt. Zuerst Corona, dann unterbrochene Lieferketten in China und der Ruf nach Deglobalisierung, dann der Krieg in der Ukraine und die Sorgen um Strommangel: Jede dieser Krisen war neu und musste als solche einzeln beurteilt werden. Sie können nicht mit den Lösungen von gestern die Probleme von heute angehen. Das ist meine persönliche Lehre aus den vergangenen zwei Jahren.