Christoph Franz präsidiert den Verwaltungsrat von Roche seit 2014. Er flog dort aus der Luftfahrtbranche ein: Er war es, der die Übernahme der Swiss durch die deutsche Lufthansa 2005 einfädelte. Der deutsch-schweizerische Doppelbürger hatte von 2004 bis 2009 die Swiss geleitet. Danach stieg er an die Spitze der Lufthansa auf, wo er gegen die Billigkonkurrenz in der Branche ankämpfte. Mittlerweile hat sich Franz, der diesen Mai 60 Jahre alt geworden ist, auf Verwaltungsratsmandate zurückgezogen. Ausser bei Roche sitzt er auch bei der Zurich-Versicherung und bei Stadler Rail in den Führungsgremien. (ish)