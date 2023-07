Für immer verheiratet – «Wir gehören zusammen. Ganz einfach.» Erna und Fritz Schweingruber sind seit über 60 Jahren ein Paar. Im Altersheim reden sie über die schönste Zeit ihres Lebens und Dinge, die bis heute für rote Köpfe sorgen. Simone Klemenz

Gehen im Garten des Domicils Schwabgut in Bern gerne auf einen Spaziergang: Erna und Fritz Schweingruber. Foto: Franziska Rothenbühler

Fritz und Erna Schweingruber wohnen zusammen im Zimmer 504. Es befindet sich im 5. Stock des Altersheims Schwabgut in Bümpliz. Auf der violetten Zimmertür klebt ein Foto. Es zeigt die beiden nebeneinander sitzend, in die Kamera lachend. Es ist kein perfektes Bild. Fritz ist halb abgeschnitten. Und im Vordergrund steht Ernas Rollator, der das Wichtigste halb überdeckt. Fritz’ Hand ruht auf dem Unterarm von Erna. Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt.

Erna und Fritz. Fritz und Erna. Egal in welcher Reihenfolge man die Namen ausspricht – sie gehören zusammen. Und das seit über 60 Jahren. Am 20. Oktober 1962 haben die beiden geheiratet. Simpel, im kleinen Kreis. In diesem Jahr erreichte der Kalte Krieg mit der Kubakrise seinen Höhepunkt. In diesem Jahr starb Marilyn Monroe. Kurz: Es war eine Zeit, die mit der heutigen nicht mehr allzu viel gemein hat.

Sommerserie «Bern Extrem» Wir haben uns auf die Suche gemacht. Im ganzen Kanton Bern. Und wir haben Menschen, Orte und Geschichten gefunden, die aus der Masse herausstechen. Die uns in unerwartete Höhen und Tiefen führen, aussergewöhnliche Welten eröffnen, zum Nachdenken bringen. Willkommen im Sommer der Extreme. Alle Artikel in der Übersicht.

Nicht viele Paare haben all die Jahre bis heute gemeinsam verbracht, das zeigt etwa die Statistik von Bern. In der Stadt sind 147 Personen registriert, die wie Schweingrubers letztes Jahr diamantene Hochzeit feiern konnten.

Während sich um sie herum vieles verändert hat, verwoben sich die Leben von Erna und Fritz immer mehr. Durch Kinder und Krankheiten. Durch Zuversicht und Zärtlichkeit. Was hält sie bis heute zusammen? Und wer ist die eine ohne den anderen?



Verliebt in Frau und Land

Um diese Fragen zu klären, fahren wir mit dem Lift fünf Stockwerke nach unten. Im Schwabgut-Café beginnen Fritz und Erna zu erzählen. Wer mit den Schweingrubers spricht, stellt schnell fest: Die beiden kennen sich in- und auswendig. Das überrascht nach über 60 Jahren Ehe nicht unbedingt. Was zählt, ist, was sie daraus machen. Sie sind im Gespräch Komplizen, die sich ergänzen und wissen, wann man den anderen auch mal hochnehmen kann. So sagt Erna an einer Stelle: «Früher hat er ja auch recht gut ausgesehen.» Er kann darüber lachen.

Das Foto wurde vor über 60 Jahren geschossen. Es zeigt die Schweingrubers an ihrem Hochzeitstag. Foto: Franziska Rothenbühler

Sie spricht zwar leiser als Fritz, Ernas Humor ist aber erste Sahne. Sie stammt ursprünglich aus Österreich. Obwohl sie schon mit 20 Jahren in die Schweiz kam und eine Zeit lang in der Waldau als Psychiatrie-Schwester arbeitete, hat sie ihren Dialekt behalten. Zum Glück. Denn Fritz hat sich nämlich nicht nur in Erna, sondern auch in Österreich verliebt.

«Es ist die Freiheit, die wir uns lassen, die uns zusammenhält.» Erna Schweingruber

Beim Thema Österreich kommt er richtig ins Schwärmen. Es sei ein so lebensfrohes Land. Wenn in der Beiz plötzlich jemand mit einer Handorgel auftrete, sei das schon toll. Spricht er über ihre Beziehung, hält er die Emotionen etwas zurück. «Eine Glut ist da noch zwischen uns», sagt er dann aber doch. Und aus einer Glut könne ja jederzeit wieder ein Feuer auflodern. Erna ergänzt: «Wir gehören zusammen. Ganz einfach.»



Distanz führt zu Nähe

Die Zeit, in der ihre drei Kinder klein waren, bezeichnen beide als die schönste ihres Lebens. Da Fritz bei der Bahn arbeitete, hatte er stets unregelmässige Arbeitszeiten. Auf eine Nachtschicht folgte auch mal ein Freitag unter der Woche. Er sieht das bis heute als Vorteil: «So verfällt man nie in einen Alltagstrott. Und kann auch tagsüber Zeit mit der Familie verbringen.»

Aufgrund einer klassischen Rollenverteilung war Fritz öfter beruflich ausser Haus als Erna. Er brauchte das. «Es ist die Freiheit, die wir uns lassen, die uns zusammenhält», sagt Erna. Wobei Fritz diese wohl etwas mehr auslebte.

Daran hat sich nichts geändert. Mehrmals pro Woche geht Fritz ins nahe gelegene Blüemli auf ein Bier. Das ist seine Auszeit. Und so hat Erna Zeit für ihr Hobby, das Stricken. Es ist aber nicht das einzige Credo, das sich bis heute bewährt hat. Es mag simpel klingen: «Wir haben immer versucht, miteinander zu reden und nichts in uns hineinzufressen», so Fritz. Dabei kann es auch mal laut werden. Fritz ist (laut Erna) ziemlich aufbrausend. «Will aber immer bald wieder Frieden machen.»

Einig? Nicht immer

Aktueller Streitpunkt: die Geranien. Fritz giesst diese zu oft, ist Erna überzeugt. Er sieht das anders und hat dafür sogar einen Beweis: «Wir haben die schönsten Blumen aller Balkone.» Es gibt auch Dauerbrenner: Erna sei eifersüchtig, weil er gerne schöne Frauen habe. Sogar wegen einer 90-Jährigen sei es schon zu Diskussionen gekommen. Man muss dazu sagen, dass Erna mit ihren 87 Jahren vier Jahre älter ist als Fritz. Am Anfang liess sie dies zögern: «Er könnte zu bubig sein.»

Ganz schlimme Zeiten hätten sie zusammen nie erlebt – obwohl sie einiges durchgestanden haben. Eine herausfordernde Pubertät der Kinder. Eine Herzoperation. Eine Lungenentzündung. Eine Hüftoperation. «Man hilft sich eben gegenseitig», sagt Erna dazu. An eine Scheidung haben die Schweingrubers nie gedacht. Im Gegensatz zu vielen anderen Paaren.

Eine Glut sei da noch, zwischen den beiden, sagt Fritz Schweingruber. Foto: Franziska Rothenbühler

Die 60er-Jahre markieren diesbezüglich einen Wendepunkt. Zuvor stabil, nimmt die Anzahl Scheidungen seit diesen Jahren kontinuierlich zu. Heute werden im Schnitt zwei von fünf Ehen geschieden.

Was eine Beziehung verlängert

Dass in einer langjährigen Beziehung nicht immer alles rosa ist, weiss Sonya Gassmann nur zu gut. Die Psychologin bietet in Bern Paar- und Eheberatung an. Die Wände in ihrer Praxis sind gelb gestrichen. In der Farbpsychologie gilt Gelb als optimale Farbe, um den Optimismus anzuregen. Das ist hier sicher nicht schlecht. Denn wer zu Sonya Gassmann kommt, will in der Regel an der Beziehung arbeiten.

«Konflikte sind vielmehr eine Chance als eine Gefahr.» Sonya Gassmann, Psychologin

Damit eine Partnerschaft jahrzehntelang hält, muss laut Gassmann die Basis stimmen: Beide werden gesehen, gehört, verstanden, berührt. Wie man sich in einer Beziehung verhalte, hänge stark von der Prägung ab. Was haben einem die wichtigsten Bezugspersonen vorgelebt und mitgegeben?

Sie bestätigt, was die Schweingrubers sagen: Es gehe in einer Beziehung immer um die Kommunikation. Diese muss stattfinden. Konflikte bewertet die Psychologin nicht negativ, falls gerade dann wertschätzend kommuniziert wird. «Konflikte sind vielmehr eine Chance als eine Gefahr.»

Auch das Thema Freiheit gewichtet Gassmann hoch, ja, stellt es gar über die Liebe. «Sich einen Freiraum zu lassen, hat viel mit Vertrauen zu tun.» Nur wer frei sei, könne sich entwickeln. Um auf Augenhöhe zu bleiben, muss diese Entwicklung aber für beide in einem ähnlichen Masse stattfinden.

Zusammen altern kann die Liebe reifen lassen. Foto: Franziska Rothenbühler

Einfach ist das nicht. Zu etwa 60 Prozent scheitert eine Liebe laut Gassmann eben gerade, weil es zu einem Ungleichgewicht kommt und eine Person folglich an Selbstvertrauen verliert. Ohne Selbstliebe könne eine Beziehung auf Dauer aber kaum funktionieren.

Dass nach über 60 Jahren noch ein Feuer lodere, sei nicht unrealistisch. Gassmann spricht im Alter aber lieber von einer reifen Liebe. Einer, die gewachsen ist, am gemeinsamen Weg, die sich mehr von Zärtlichkeit als von Sexualität nährt.



Ehefrau statt Schlummermutter

Unterdessen sind Erna und Fritz in den Garten des Domicils Schwabgut getreten. Sie gehen Seite an Seite, sie am Rollator, er hinkt durch sein steifes Bein ein bisschen. Wer die beiden beobachtet, fragt sich, wie sie zueinandergefunden haben. So viel vorweg: Besonders kitschig wars nicht.

Fritz führte mit 20 Jahren ein klassisches Junggesellenleben. Er wohnte bei einer Schlummermutter in Bern. So ganz passte ihm die Situation aber nicht. «So, jetzt brauche ich eine Frau, sagte ich mir», erzählt er. Eine andere als die Schlummermutter, wohlgemerkt. Deswegen ging er am Samstagabend gerne allein in Bern in den Kursaal. Dann war jeweils Tanzabend.

Dort traf er auf Erna und ihre Freundin. An welcher er nun interessiert war, war Fritz aber nicht so klar. Und auch Erna sagt rückblickend: «Ich habe ihn gar nicht so richtig angeschaut.»

Da Fritz Schweingruber im Alter etwas kleiner geworden ist, sind die beiden nun etwa gleich gross. Foto: Franziska Rothenbühler

Irgendwie hat es dann aber doch gefunkt. Beim ersten «richtigen» Date in den Beatushöhlen fiel Erna nämlich etwas auf. Er ist grösser als sie. Und das ist Erna wichtig. Unterdessen ist Fritz zwar etwas geschrumpft. Aber es reicht gerade noch. Die beiden sind nun gleich gross. Fürs Händehalten ist das sowieso praktischer.

Gesprächsstoff – Der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung

Simone Klemenz schreibt im Ressort Bern über das Stadtleben, Menschen und gesellschaftliche Trends. Sie hat in Fribourg Medien und Europastudien studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.