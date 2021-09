Taliban-Geisel im Interview – «Wir gingen ja nicht zu den Taliban campen» David Och wurde 2011 mit seiner Freundin Daniela Widmer im Grenzgebiet von Afghanistan und Pakistan entführt. Zum ersten Mal redet er ausführlich über die Kritik an ihrer Reise und die schwierige Zeit danach. Thomas Knellwolf , Pascal Blum

Es sei schwierig, hinter die Zeit der Geiselnahme einen Schlusspunkt zu setzen, sagt David Och. Foto: Zeljko Gataric

Sommer 2011. Der Berner Polizist David Och und seine Freundin Daniela Widmer fahren von Indien über Pakistan zurück in die Schweiz, in einem zum Campingbus umgebauten VW-Lieferwagen. Am 1. Juli werden sie bei der Stadt Loralai entführt, achteinhalb Monate verbringen sie in Geiselhaft der Taliban, dann gelingt ihnen die Flucht. Zurück in der Schweiz, schlägt ihnen Unverständnis entgegen.

Wir treffen den heute 41-jährigen David Och am Rande des Zurich Film Festival. Dort wurde «Und morgen seid ihr tot» uraufgeführt, Michael Steiners Thriller über die Verschleppung.