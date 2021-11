Interview zum Erdbebensimulator – «Wir haben den ersten in der Schweiz»

In Zürich gibt es kaum Erdbeben. Warum steht der Erdbebensimulator hier?

Bei uns an der ETH befindet sich der Schweizerische Erdbebendienst, also die Überwachungs- und Hauptinformationsstelle. 2009 erhielt Focus Terra den Simulator zur Eröffnung vom Bundesamt für Umwelt. Dieser war der erste in der Schweiz. Basel entwickelt übrigens momentan auch einen Simulator für sich. Und im Wallis steht bereits einer. Diese zwei Orte sind zusammen mit Graubünden die gefährdetsten Gebiete in der Schweiz. In Zürich haben wir zusätzlich das Risiko grosser Schäden.