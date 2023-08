Öl-Katastrophe vor Jemen abgewendet – «Wir haben eine tickende Zeitbombe entschärft» Nach einem äusserst schwierigen Einsatz im Jemen ist es dem Rettungsteam gelungen, mehr als eine Million Barrel Öl abzupumpen. Jetzt muss der verrostete Tanker sauber verschrottet werden.

Mission gelungen: Das Öl wird vom alten Tanker auf die von der UNO betriebenen «Yemen» abgepumpt. Foto: AFP (25. Juli 2023)

Im Roten Meer ist unter Leitung der Vereinten Nationen eine beispiellose Umweltkatastrophe abgewendet worden. Mit einem hochgefährlichen Einsatz ist es gelungen, von dem schrottreifen Tanker «FSO Safer» die gesamte Ladung von mehr als einer Million Barrel Öl abzupumpen, wie das UNO-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Freitag mitteilte.

Das 47 Jahre alte Schiff liegt vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen. Es wurde seit Jahren nicht mehr gewartet. Es drohte auseinanderzubrechen oder zu explodieren. «Wir haben eine tickende Zeitbombe entschärft», sagte UNDP-Chef Achim Steiner der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz Etappensieg braucht das UNDP dringend Geld für eine saubere Verschrottung des Tankers. Steiner kritisiert die bislang wenig spendable Öl- und Gasindustrie scharf. «Dass Öl- und und Gasgesellschaften, die ein Rekordjahr mit Gewinnen in Milliardenhöhe hinter sich haben, sich nicht in der Lage sehen, sich zu beteiligen, ist peinlich und schwer nachzuvollziehen», sagte Steiner der dpa. Er habe die Chefs von mehreren Firmen nun angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Das UNDP habe schon Vorschüsse leisten müssen und dafür Geld aus Töpfen nehmen müssen, das nun nicht mehr für humanitäre Projekte zur Verfügung stehe.

Die gesamte Aktion inklusive Verschrottung der 350 Meter langen «Safer» kostet etwa 143 Millionen Dollar (rund 125 Millionen Franken). Dem UNDP fehlen rund 20 Millionen Dollar (etwa 17,5 Millionen Franken).

Unglück hätte jahrelange Folgen gehabt

«Mit dem Abschluss des Umpumpens ist eine der grössten drohenden ökologischen Katastrophen vermieden worden», sagte Steiner. Ein Unglück auf der «Safer» hätte jahrzehntelange Folgen gehabt. Das Schiff wäre zu einem Symbol für verheerende Umweltschäden geworden wie einst die «Exxon Valdez». Der Tanker war 1989 vor Alaska auf Grund gelaufen. Die daraus resultierende Ölpest gilt bis heute als grösste Umweltkatastrophe der internationalen Schifffahrt. «Durch das, was wir in den letzten Wochen geschafft haben, wird sich in einigen Monaten Gott sei Dank niemand mehr an den Namen «Safer» erinnern.»

Das Öl befindet sich nun auf dem Tanker «Yemen» (nach der englischen Schreibweise des Bürgerkriegslandes). Das UNDP hatte ihn eigens für die Aktion gekauft. Auf der «Safer» müssen jetzt mit Meerwasser die Tanks gesäubert werden. Das Wasser wird auch auf der «Yemen» gelagert. Verträge darüber, wo die «Safer» anschliessend verschrottet wird, stehen nach Angaben Steiners kurz vor dem Abschluss.

Der sinnvolle Vorschlag der UNO

Die «Yemen» bleibt in jemenitischen Gewässern. Beide Seiten des Konflikts hätten im Prinzip zugestimmt, dass das Öl verkauft wird und der Erlös den Menschen zugute kommt, so das UNDP. Die Situation im Land gilt als eine der grössten humanitären Katastrophen der Welt. Der Bürgerkrieg begann 2014, als Huthi-Rebellen grosse Teile des Landes überrannten. Er ist bis heute ungelöst. Mehr als drei Viertel der gut 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Die UNO sucht noch Geld: Der verrostete Tanker «FSO Safer» muss nun noch sauber verschrottet werden. Foto: Mohammed Huwais (AFP/15. Juli 2023)

Vorstellbar wäre aus UNO-Sicht, dass der Erlös aus dem Verkauf des Öls in einen Sonderfonds unter UNO-Aufsicht fliesst. Der Fonds könnte das Geld nach vorher von allen Seiten vereinbarten Prinzipien verteilen. Verhandlungen über die Modalitäten des Ölverkaufs stehen noch aus. Das UNDP behält bis Ende des Jahres die Aufsicht über die «Safer» und wird Spezialisten der staatlichen jemenitischen Ölgesellschaft für die Wartung des Tankers «Yemen» ausbilden.

