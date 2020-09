Corona-Ausbruch in Elgg – «Wir haben nun ein Riesenproblem» Elgg bei Winterthur zählt knapp 5000 Einwohner und plötzlich rund 30 neue Corona-Fälle. Was steckt hinter dem Ausbruch? Martin Sturzenegger

Ist für Besucher derzeit wieder geschlossen: Pflegezentrum Eulachtal. Quelle: Archiv

In der aktuellen Visualisierung des kantonalen Lageberichts über die Corona-Ansteckungen gibt es zurzeit eine Auffälligkeit: die Gemeinde Elgg am östlichen Rand des Kantons. Sie ist als einzige dunkelrot eingefärbt. Die Farbe steht für eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Ansteckungen mit dem Covid-19-Virus. 25 bis 27 Personen hätten sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert, heisst es auf dem Portal der Zürcher Gesundheitsdirektion. Das entspricht 594 Krankheitsfällen pro 100’000 Personen – das ist für Zürich ein absoluter Spitzenwert.