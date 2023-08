Herbergen in Ferienregionen – Wir haben vier miserabel bewertete Schweizer Hotels getestet Grandhotel? Eher nicht. Beim Besuch unbeliebter Häuser in Graubünden, Berner Oberland, Wallis und Tessin stiessen wir auf lärmige Nachbarn, bröckelnde Decken und Friteusengeruch. Iwan Städler Yann Cherix Edgar Schuler Philippe Reichen

Illustration: Felix Schaad

Bestenlisten mit hervorragenden Nobelherbergen gibt es zuhauf. Doch wie sieht es am anderen Ende der Skala aus? Was läuft in schlechten Absteigen falsch? Wir haben vier besonders negativ bewertete Hotels besucht. Dabei orientierten wir uns an den Bewertungen auf Booking.com, wobei wir nur Hotels mit mindestens 100 Qualifikationen einbezogen, um Zufallsresultate zu vermeiden. Im jeweils am schlechtesten bewerteten Hotel pro Ferienregion haben wir übernachtet. Darunter ist auch ein Fünfsternhaus.