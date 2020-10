«Happy Monday»-Mahl in der Enge – Wir hätten auf dem Tisch getanzt … … aber in einem Restaurant mit 14 «Gault Millau»-Punkten tut man das nicht. Dennoch sei gesagt: Der Abend im Weissen Rössli war grossartig! Thomas Wyss

Trotz Corona-konformen Plexiglas-Trennwänden offeriert das Weisse Rössli im Enge-Quartier ein gemütliches und doch elegantes Ambiente. Fotos: Andrea Zahler

Der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Wie er gewesen ist, verrät mir das eigene Summen – ich erkenne den Refrain des Bangles-Hits «Manic Monday».

Ziemlich übel also. Im Normalfall schlurft ein Mensch nach so einer Pleite nach Hause, macht sich eine Bouillon mit Ei (oder sonst was Freudloses) und sucht bald den Schlummer. Im Normalfall ja, aber nicht diesmal!

Weisses Rössli, Zürich Infos einblenden – Preis-Leistungs-Verhältnis Klar, im Vergleich zum Piemont, wo man für acht oder gar neun Runden etwa 60 Franken bezahlt, wirken 107 Franken für fünf Gänge nicht gerade günstig. Doch mit Speisen in solch hoher Qualität, auf dem teuren Pflaster Zürich, sind die Preise im Weissen Rössli sehr anständig. Dasselbe gilt auch für das Weinangebot. – Service «Wir kamen als Fremde und gingen als Freunde»? Okay, das ist vielleicht etwas übertrieben. Aber wirklich nur etwas. – Ambiance Das Etepetete-Gehabe von vielen mit Hauben oder Sternen ausgezeichneten Restaurants ist nicht das Ding des Weissen Rössli. Stattdessen setzt man auf charmanten Humor: Geht man auf der Speisekarte die Desserts durch, findet man unter «Glace- & Sorbet-Kugel (hausgemacht)» den Satz: «Fragen Sie die Ladys nach unserer Auswahl, Federico weiss es wahrscheinlich nicht.» – So kommt man mit dem ÖV hin Mit dem Tram (Linien 5, 10, 13) oder Bus (72, in Stosszeiten auch 66) bis Haltestelle Waffenplatzstrasse, von da sind es stadtaus- oder stadteinwärts wenige Gehminuten. – Adresse und Öffnungszeiten Bederstrasse 96, 8002 Zürich. Tel. 044 212 63 00. Mo bis Fr 11.30–14 und 18.30–24 Uhr, Sa 18.30–24 Uhr, So geschlossen Zur Website