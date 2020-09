TV-Doku über AfD und Rechtsextreme – «Wir können die nachher immer noch alle erschiessen» Ein hoher AfD-Funktionär hat in einem vermeintlich vertraulichen Gespräch über die Vergasung von Migranten gesprochen. Sein Fazit: «Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD.»

AfD-Veranstaltung gegen die deutsche Asylpolitik: Teilnehmer schwenken in Erfurt Deutschlandfahnen. Keystone

Welcher hohe AfD-Funktionär will Migranten notfalls erschiessen? Diese Frage stellt sich Zuschauern am Ende des Dokumentarfilms «Deutsch, rechts, radikal» (Montag, 20.15 Uhr). In der Investigativ-Recherche von Pro Sieben durchleuchtet Reporter Thilo Mischke die selbstbewusster werdende rechte Szene in Deutschland.

Den grössten politischen Sprengstoff im Film birgt das Treffen eines AfD-Spitzenfunktionärs in einer Berliner Bar mit Lisa Licentia. Die Youtuberin gilt zum Zeitpunkt des Gesprächs als Star der rechtsextremen identitären Bewegung und wird von der Partei hofiert. Was der AfD-Funktionär nicht weiss: Licentia will sich offenbar von den Identitären und der AfD lossagen – sie sind ihr nun doch zu extrem.

Licentias Treffen mit dem AfD-Funktionär wird am 23. Februar 2020 ohne dessen Wissen mit versteckter Kamera gefilmt. Aus rechtlichen Gründen wird er in der Doku nicht namentlich genannt und auch nicht im Bild gezeigt. Klar wird einzig, dass es sich um jemanden handelt, der in der Bundestagsfraktion der AfD an wichtiger Position tätig ist, zumindest zum Zeitpunkt des Gesprächs.

Dieses wurde für den Film als Nacherzählung aufbereitet. Im Glauben mit Licentia auf gleicher Wellenlänge zu sein und sie zur Mitarbeit bewegen zu können, äussert sich der Funktionär zur Strategie der Partei – und das zunehmend in schärferem Tonfall: «Wir müssen dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht.» Warum? «Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist natürlich scheisse, auch für unsere Kinder. Aber wahrscheinlich erhält uns das.»

Anonym aus rechtlichen Gründen

Seine Gesprächspartnerin fragt ihn dann laut dem Bericht, ob es in seinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen. Darauf sagt der Parteifunktionär: «Ja. Weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschiessen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen, oder wie du willst. Mir egal!»

«Zeit online» will den Funktionär enttarnt haben und begründet die Namensnennung mit dem «besonderen öffentlichen Interesse». Die AfD lässt über einen Sprecher verlauten: Da man den Film bisher nicht kenne, könnne man ihn auch nicht kommentieren.

nlu