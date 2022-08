Der Psychoanalytiker Daniel Strassberg untersucht in seinem neuen Buch die heftigen Gefühle der Menschen im Umgang mit der Technik.

In «Ex Machina» (2014) von Alex Garland begehrt eine Roboterfrau gegen ihren Schöpfer auf.

Vor kurzem hat Google einen Informatiker entlassen, der öffentlich gesagt hatte, sein Computerprogramm zeige Gefühle. Die Behauptung gibt weltweit zu reden.

Das wundert mich nicht. Sobald die Befürchtung aufkommt, Maschinen könnten Gefühle ausdrücken, wird es den Menschen unbehaglich. Dahinter steht eine Angst, die Maschinen würden ihnen zu ähnlich werden. Was nichts anderes heisst, als dass diese irgendwann die Macht übernehmen könnten. Diese Befürchtung lässt sich nachvollziehen. Denn die Maschinen sind uns in so vielem überlegen und werden es immer mehr.