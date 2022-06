Verteilschlüssel für Ukrainer – «Wir lassen sie sicher nicht in eine Massen­unterkunft im Aargau abschieben» Der Verteilschlüssel für geflüchtete Ukrainerinnen nimmt auf persönliche Bedürfnisse kaum Rücksicht. Was das für Betroffene heisst und wie der Kantons­wechsel klappen kann. Mirjam Kohler

In den letzten Wochen erfolgten pro Arbeitstag rund 800 bis 1000 Kantonszuweisungen durch das SEM. Archivfoto: Christian Pfander

Ukrainische Geflüchtete und deren Gastfamilien brauchen Geduld. Die geht D. C. aus Arlesheim langsam aus. Seit Anfang April lebt eine Ukrainerin bei seiner Familie. Obwohl sie seit ihrer Ankunft in der Schweiz in ihrer Baselbieter Gastfamilie lebt, wurde sie im Bundesasylzentrum im Kanton Aargau angemeldet. «Man hat uns dort gesagt, das sei kein Problem, aber man müsse das tun, weil das Kontingent im Kanton Baselland schon voll sei», so C.