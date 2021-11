Zahners Kampf ums neue ZSC-Stadion – «Wir liessen nicht zu, dass es ein SVP-Projekt wurde» Der Bau des Eishockeystadions in Altstetten schreitet voran. Dass Peter Zahner das Projekt durchbrachte, ist die grösste Leistung des Geschäftsführers der ZSC Lions. Simon Graf

Im Rohbau steht die Swiss Life Arena schon: Luftaufnahme der neuen ZSC-Heimat Ende Oktober. Foto: Sven Thomann (Blick/Freshfocus)

Wenn Peter Zahner dieser Tage durch die Swiss Life Arena führt wie am Sonntag den Council des Internationalen Eishockeyverbands mit dem neuen Präsidenten Luc Tardif, kommt ihm manchmal kurz jene Begegnung mit Simon Schenk im Jahr 2009 in Erinnerung. Sein Vor-Vorgänger als Geschäftsführer der ZSC Lions überreichte ihm einen Stapel Papier mit allen Stadionprojekten, die die Zürcher verfolgt hatten. Rund 15 an der Zahl. Mit einem Augenzwinkern sagte Schenk: «Viel Spass!» Zahner schaute ihn an und fragte: «Was willst du mir damit sagen?» Schenk gab zurück: «Peter, das kommt nie!»