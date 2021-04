Flüge ans Mittelmeer – «Wir machen die Reise im Privatjet erschwinglich» Niclas Seitz, Chef von Travelcoup Deluxe, über ein neues Format von Pauschalferien, CO2-Ausstoss und Hunde im Kleinflugzeug. Christoph Ammann

Travelcoup Deluxe benutzt für seine Pauschalreisen Businessjets, die über maximal acht Passagiersitze verfügen. Foto: Getty

Am 28. April, um 11 Uhr, hebt ein Businessjet des Typs PC24 in Zürich Richtung Palma de Mallorca ab. Auf dem ersten Linienflug des Reiseveranstalters Travelcoup Deluxe kuscheln sich maximal acht Passagiere in Ledersitze und geniessen Champagner und Häppchen. Travelcoup Deluxe mit Sitz in Sarnen OW wurde von den beiden Bankern Niclas Seitz und Karsten Guettler gegründet. Ziel der Start-up-Unternehmer: Pauschalreisen ans Mittelmeer – im Privatjet, zu Businessclass-Preisen. Wir sprachen mit Niclas Seitz, 34, über Chancen und Risiken des neuen Nischenanbieters.

«Wir dachten, dass Corona den Start lähmen würde – das Gegenteil ist der Fall: Die Leute schätzen, nicht in der grossen Masse zu verreisen»: Niclas Seitz, Chef von Travelcoup Deluxe. Foto: Alexander Heinrichs

Wie kommt man auf die verrückte Idee, Ferienreisen im Privatjet anzubieten? Die kreativsten Momente erlebe ich in der Badewanne. Dort dachte ich während der ersten Corona-Welle über Ferienreisen im Businessjet nach. Zusammen mit meinem Geschäftspartner Karsten Guettler gründete ich Travelcoup Deluxe. Wir begannen zu programmieren, bemühten uns um Flugzeuge und Hotels. Ende November lancierten wir unser Angebot. Wir fliegen von Zürich nach Mallorca, Ibiza und Nizza. Diese Destinationen bedienen wir auch ab München, Frankfurt und Düsseldorf. Wir benutzen immer Businessjets, die über maximal acht Passagiersitze verfügen.

Was können Sie besser als andere? Wir machen die Reise im Privatjet für eine breitere Kundschaft erschwinglich. Man kann zwar in Businessjets Einzelsitze buchen, etwa auf der Strecke Zürich–Luxemburg, aber die Kombination zwischen typischen Ferienreisen und Businessflieger gibts noch nicht.

Vier Tage Mallorca ab 2500 Franken Infos einblenden Travelcoup Deluxe AG organisiert Pauschalreisen im Privatjet, vorerst ans Mittelmeer. Im Einsatz stehen Businessjets (z.B. Pilatus, Citation XLS+, Phenom 300) für maximal acht Passagiere. In Zürich muss der Gast spätestens eine Viertelstunde vor Abflug beim Check-in im General Aviation Center eintreffen. An jeder Destination bietet sich eine Auswahl unter zehn Hotels und drei Transfervarianten. Auf Mallorca, das von Travelcoup Deluxe am Donnerstag und Sonntag angeflogen wird, arbeitet man mit den Luxushäusern Son Vida oder Jumeirah zusammen, aber auch mit Viersternhotels und solchen mit Ökolabels. Vier Tage Mallorca mit Flug, Hotel und Transfer kosten pro Person ab 2500 Franken.

www.travelcoupdeluxe.com

Den Verdienstorden für ökologische Reisen kriegen Sie wohl nicht. Der CO2-Ausstoss von Privatjets ist, auf den einzelnen Passagier heruntergerechnet, tatsächlich zweimal so gross wie bei herkömmlichen Linienmaschinen.

Aber wir lassen unseren Kunden keine andere Wahl, als den CO2-Ausstoss zu kompensieren – über Plattformen wie Myclimate.

Im Gegensatz zu den anderen Reiseveranstaltern rechnen wir die Kompensation im Arrangementpreis mit ein. Wenn man auf eine freiwillige Option setzt, zieht nur ein Bruchteil der Gäste mit.

Selbstverständlich setzen wir die neusten, energieeffizientesten Maschinen ein und arbeiten in den Destinationen mit Hotels zusammen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten. Ausserdem können Sie bei uns stets einen «grünen» Transfer buchen.

Vom Businessjet in den Tesla? Schön wärs. Leider ist man etwa auf Ibiza noch nicht so weit. Dort müssen wir uns mit einem hybriden Toyota Prius begnügen. Einen Porsche oder Range Rover für den Transfer aufzutreiben, ist viel einfacher. Wir tun alles, ökologische Bedenken zu zerstreuen und unsere Reisen so umweltschonend wie möglich aufzugleisen.

«Wir sind überrascht von der Resonanz. Einige Flüge sind schon ausgebucht.» Niclas Seitz, Chef, Travelcoup Deluxe

Trotzdem wird es Kritik hageln. Damit müssen wir leben. Nachhaltigkeit misst sich aber nicht nur am CO2-Ausstoss. Wir bringen Gäste an die Destinationen, die dort Geld ausgeben, Arbeitsplätze sichern und für Wohlstand sorgen.

Wie drücken Sie den Preis auf das Niveau eines Businessclass-Flugs? Teuer wird der Privatjet, wenn er exklusiv gemietet ist und der Hin- oder Rückflug leer bleibt. Bei Travelcoup Deluxe fliegen im besten Fall acht Passagiere mit. Wir vermeiden Leerflüge und optimieren Rotationen. Unser Zürich-Flieger bedient am Donnerstag nach Palma de Mallorca auch noch Nizza.

Warum buchen Leute, die sich die Reise im Businessjet leisten können, eine ordinäre Pauschalreise? Während der Pandemie hat sich auch bei gut betuchten Leuten die Einsicht durchgesetzt, dass eine Pauschalreise viele Vorteile hat: Wenn eine Destination auf die BAG-Liste kommt oder wegen Corona andere Unannehmlichkeiten drohen, annullieren wir die Reise oder buchen sie ohne Kostenfolgen um. Wenn Sie hingegen eine Reise individuell bei Airline, Hotelportal und Mietwagenfirma gebucht haben, müssen Sie mit Gutscheinen vorliebnehmen und haben viel Ärger.

Wie läuft das Geschäft? Wir sind überrascht von der Resonanz. Einige Flüge sind schon ausgebucht. Vor allem in Deutschland ist das Medienecho gross, und uns werden täglich aus aller Welt Privatflugzeuge angeboten, Hotels und Reedereien wollen mit uns zusammenarbeiten. Zudem haben wir schon über 1000 Verträge mit Reisebüros, die uns buchen wollen, verschickt. Wir dachten, dass Corona den Start lähmen würde – das Gegenteil ist der Fall: Die Leute schätzen, nicht in der grossen Masse zu verreisen.

Mussten Sie schon potenzielle Kunden enttäuschen? Wir kriegen viele Anfragen von Hundebesitzern, die gern mit dem Vierbeiner fliegen wollen. Aber wir erlauben nur Hunde bis acht Kilo. Grössere Hunde in einer Kiste im Frachtraum mitfliegen zu lassen, geht nicht – wegen des Geruchs, der in einem kleinen Flugzeug die Passagiere belästigen könnte.

Werden Sie den Flugplan bald ausweiten? Wir denken daran, auch nach Sardinien, Portugal oder Griechenland zu fliegen.Die Reichweite der von uns eingesetzten Jets würde auch die Reise auf die Kanaren erlauben. Ausserdem prüfen wir Flüge ab London und könnten uns vorstellen, im Winter Verbindungen zwischen grossen Städten und Skidestinationen anzubieten.

Box

Fehler gefunden?Jetzt melden.