Neues Restaurant in Hottingen – Wir machen Mittelmeerdiät mit Schafmilch-Glace Man könnte vom Wunder an Wohlgeschmack sprechen. Das Salir ist eine kleine Entdeckung. Stefan Busz

Platz frei für Fusion: Die Vorspeisenteller haben ihren Auftritt. Foto: Goran Basic

Hottingen ist ja, was das Essen angeht, eher zurückhaltend gewürzt. Da setzt das neue Restaurant Salir ein Zeichen. Wobei: Das Lokal in der Nähe des Kunsthauses sieht recht unscheinbar aus – es ist innen und aussen ein nüchternes Rechteck in der kulinarischen Landschaft. Für die Arabesken ist vor allem die Küche zuständig. Mediterran-orientalisch heisst die Formel.

Bitte teilen

Wie das geht? Da haben wir gleich den Salat. Nämlich die Oriental Panzanella (17 Fr.). Basis ist der toskanische Brotsalat, aufgepeppt wird er mit Pfirsich und Halloumi. Weiter ginge es im Vorspeisengebiet mit Yufka Cigars oder Cherry Meatballs. Wir wählen aber Spring Hummus (11 Fr.) mit Erbsen, frittierter Zwiebel, Tomatenflocken, Yufka-Teig und die Zucchini Hash Browns (14 Fr.) mit Kartoffel, Minze, Za’atar, Kräuterjoghurt. Eine ideale Kombination zum Teilen. Zwei Tellerchen für zwei Personen reichen. Drei sind besser.