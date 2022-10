Digitale Services für die Bevölkerung – «Wir merken in der Schweiz nicht, wie viel besser es noch sein könnte» Wenn es um digitale Lösungen geht, hinkt die Schweiz im internationalen Vergleich hinterher. Wieso? Denn positive Beispiele zeigen: Es geht auch schnell, inklusiv und transparent. Eveline Rutz

Dank digitaler Lösungen könnten im Gesundheitswesen Milliarden gespart werden. Ein Kinderarzt erfasst am Laptop, was seine Untersuchungen ergeben haben. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Sang-Il Kim wählte deutliche Worte. «Ich war so naiv, zu denken, die Digitalisierung könnte so funktionieren wie in anderen Ländern», sagte der ehemalige Spitzenbeamte des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kürzlich zu dieser Zeitung. Doch er habe übersehen, dass hierzulande niemand eine Regierungs- und Parlamentsmehrheit habe und «sich eine gute Idee nicht einfach durchdrücken» lasse. Komplexe Strukturen erschwerten es, zu einheitlichen Onlineservices zu gelangen. Die Akteure würden nicht miteinander sprechen. Viele interessiere das Thema zu wenig.