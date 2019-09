Wir müssen nicht schreien

Die spinnen, die Amerikaner: Trump muss weg!, schreien die einen. Lügner und Heuchler!, lärmen die anderen. Oder dann die Briten: Boris Johnson ist böse!, geifern die einen. Schlechte Brexit-Verlierer!, brüllen die anderen. Und erst die dauerempörten Deutschen: Die AfD ist Nazi!, heulen die einen. Selber schuld, wenn wir sie wählen, trötzeln die anderen.

Während es im Schweizer Wahlkampf derzeit um die Verschiebung von maximal zwei, drei Prozentpunkten geht, ist in den Ländern, mit denen Deutschschweizer wohl die grösste Verbundenheit empfinden, gerade der Teufel los.

Ob es um tiefgreifende Machtkämpfe geht wie in den USA, um die nationale Souveränität wie in Britannien oder die Migrationsfrage wie in Deutschland: Die Gräben werden immer tiefer – und die Menschen unversöhnlicher. Die Debatten kommen nicht voran – sondern werden stets zerklüfteter. Womit auch die Demokratien selbst in Gefahr geraten – und ein Happy End nicht absehbar ist.

Die Moral triumphiert über die Vernunft

Am Ursprung steht überall dasselbe: die verlorene Deutungshoheit der Elite. Am besten illustriert am lautesten Beispiel: Donald Trump definierte sich schon als Kandidat als Anti-Establishment. Und auch im Amt ist seine Radikalität neu, sein Auftritt mehr als fragwürdig, seine Politik teils beispiellos fahrlässig.

Statt dass sich seine Gegner nach Trumps Wahl aber selbst hinterfragt und seinen Anhängern besser zugehört hätten – wie sie es damals reumütig versprochen hatten –, sind sie ebenfalls radikaler und parteiischer, moralisch fragwürdiger und politisch fahrlässiger geworden. Das zeigte sich diese Woche wieder, als die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump starteten, das nach dem Hype um die angebliche Russland-Verschwörung wohl zum zweiten grossen Bumerang für die Präsidentschaftswahl 2020 werden wird.

Auch in England verschanzen sich die Parteien seit der Brexit-Abstimmung in den Schützengräben. Von dort aus belügen und beschimpfen sie sich täglich und drückten das Niveau der Debatte diese Woche nochmals nach unten: In bisher unerreicht gehässigem Ton warfen sich die Parlamentarier gegenseitig vor, für die sprachliche Verrohung und die daraus resultierenden Morddrohungen gegen Politiker verantwortlich zu sein – was selbst für die Heimat der Ironie einen neuen Tiefpunkt bedeutete.

Deutschland entglitt die Debatte mit der Flüchtlingswelle – und seither findet sie nicht mehr zurück in die Bahn. Auch bei Themen wie Klimaschutz, Energiewende oder Diesel dominiert stets die Moral über die Vernunft – und die mediale Einfalt über die Vielfalt. Als diese Woche die renommierte «Zeit» Gegensteuer zu geben versuchte mit einem neuen Ressort «Streit», in dem die politische Auseinandersetzung wieder gelernt und gepflegt werden soll, hagelte es auf der Redaktion Hassbriefe, Abokündigungen und die für Deutschland ebenso unvermeidlichen wie kontraproduktiven Nazi-Vorwürfe.

Die Schweizer dürfen abstimmen, das verschont sie vor Rumpeleien

Die Schweiz bekommt das globale Tohuwabohu heutzutage so schnell und stark zu spüren wie noch nie. Mancher Politiker im Wahlkampf hat sich Trump inklusive Dächlikappe sogar zum Vorbild genommen, mit der EU liegen wir fast so quer wie die Briten, und in den Debatten ist der deutsche Fanatismus auch hier auf dem Vormarsch.

Tatsächlich gibt es für die Schweiz keinen Grund, ihre Stabilität als gottgegeben hinzunehmen oder sich darauf gar etwas einzubilden. Die Gesetze der Fliehkraft, mit denen sich Eliten von den Anliegen der Bürger entfernen, gelten auch hierzulande. Dank der direkten Demokratie entscheidet am Schluss aber das Volk – und genauso wie die Regierung hat es dadurch gelernt, andere Meinungen anzuhören und sich damit auseinanderzusetzen.

Die Schweizerinnen und Schweizer müssen weder schreien, heulen, geifern oder brüllen – sie dürfen abstimmen. Das führt zwar alle vier Jahre zu fast schon spektakulär langweiligen Wahlresultaten – verschont uns aber vor Rumpeleien, Umsturzfantasien und lähmender Dauerempörung wie im Ausland.



