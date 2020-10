Eindämmung des Virus – «Wir müssen sofort die Maskenpflicht für Primarschüler einführen» Die Genfer Epidemiologin Olivia Keiser fordert drastische Mittel, um Schulschliessungen zu verhindern. Sie stützt sich auf eine neue Studie, die zeigt, welche Corona-Massnahmen am besten wirken. Nik Walter

Wie diese Genfer Gymnasiasten sollen bald auch Primarschüler in der Schweiz maskiert in den Unterricht, wenn es nach der Epidemiologin Olivia Keiser geht. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Angesichts der hohen und noch immer rasant steigenden Ansteckungszahlen in der Schweiz seien weitere Massnahmen unumgänglich, sagt die Epidemiologin Olivia Keiser von der Universität Genf: «Man muss jetzt sofort die Anzahl Menschen, die zusammenkommen, auf ein Minimum reduzieren.» Sie und ihre Arbeitsgruppe haben die Wirkung verschiedener Corona-Massnahmen berechnet und bereits Anfang August als (nicht von Fachexperten begutachteten) Preprint publiziert.

Handlungsbedarf sieht Keiser bei den Schulen. «Wir müssen sofort die Maskenpflicht in den Schulen einführen, auch bei Primarschülern», sagt Keiser. «Ich sehe keine andere Lösung.» Zumal das verschiedene asiatische Länder auch so handhaben würden. Zudem brauche es an den Schulen gute Lüftungskonzepte, um das Ansteckungsrisiko via Aerosole zu minimieren. Und neben den klassischen Hygiene- und Distanzmassnahmen sollte man wenn möglich auch Homeschooling erlauben, sagt Keiser. «Zumindest wenn Risikopersonen im Haushalt leben.»