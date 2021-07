Covid-19 in Afrika – «Wir müssen uns hier selbst helfen» Nur jeder Hundertste ist vollständig geimpft und jetzt kommt die Delta-Variante: Viele Länder Afrikas erleben eine dritte Corona-Welle – und es könnte die bisher heftigste werden. Arne Perras , Berit Uhlmann

Die Delta-Variante macht in Uganda aktuell 97 Prozent aller untersuchten Proben aus: Beerdigung eines Covid-19-Opfers in Gulu im Norden des Landes (Archivbild vom Herbst 2020). Foto: Sally Hayden (Imago/Zuma Wire) Ugandisches Gesundheitspersonal gedenkt in der Hauptstadt Kampala der zahlreichen an Covid-19 verstorbenen Kolleginnen und Kollegen (10. März 2021). Foto: Luke Dray (Getty Images) 1 / 2

Resty Nanteza sagt, sie habe jetzt nur noch ein einziges Mittel, um ihre Mutter zu retten: Kräuter. Die junge Frau aus Uganda hat ein geliehenes Smartphone in der Hand, man sieht an diesem Nachmittag im Videoanruf, wie sie in ihrem Garten im Ort Namawojjolo steht, nicht weit von Kampala entfernt. Hinter ihr wehen Bananenstauden im Wind.

Jeden Tag kocht Nanteza einen Sud aus einem Gewächs, das sie hier «Kaziba» nennen; dazu mischt sie Avocado- und Mangoblätter, Knoblauch, Ingwer, Zitrone und auch ein wenig Marihuana, in der Hoffnung, dass der Cocktail ihre Mutter wieder gesundmachen wird. «Wir müssen uns hier selbst helfen», sagt die 23-Jährige. Etwas anderes könnten sie sich gar nicht leisten.