Angst vor Landesverweis – «Wir raten uns ab, aufs Sozialamt zu gehen» Die Corona-Krise trifft Ausländer und Ausländerinnen besonders hart. Doch sie meiden das Sozialamt – aus Angst, abgeschoben zu werden. Anielle Peterhans

José Pinto hat wegen Corona seinen Job in der Reinigung verloren. Aufs Sozialamt will er aber nicht gehen – aus Angst, seinen Aufenthaltsstatus zu verlieren. Foto: Urs Jaudas

José Pinto steckt in einem Teufelskreis. Der 63-jährige Spanier ist seit mehreren Jahren Reinigungsfachmann. Im Januar 2020 wechselte er seine Stelle, doch als kurz darauf die Corona-Pandemie die Schweiz erreichte, wurde ihm noch in der Probezeit gekündigt. Das Hotel in Zürich, in dem er vorwiegend putzte, war immer weniger ausgelastet.

Pinto meldete sich beim Arbeitsvermittlungsamt (RAV) an. Seither erhält er monatlich 2300 Franken. «Wegen der Pandemie konnte ich nicht viel arbeiten. Die Entschädigung ist viel tiefer als mein Lohn in den Jahren zuvor», sagt Pinto. Plötzlich habe er Schulden. 1800 Franken seien es bei der Krankenkasse. Er zahlt in Raten am Ende jedes Monats, doch das Geld vom RAV erhalte er zwischen dem Fünften und dem Zehnten des Folgemonats. Eine Mahnung löst die andere ab.