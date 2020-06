Wer die Maske im öffentlichen Verkehr trägt, fühlt sich von der Mehrheit im Stich gelassen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Das soll mal jemand erklären.

Auf der einen Seite erfahren wir: Eine überwältigende Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer wünscht sich die Maskenpflicht in Bus, Tram und Zug. Diesen Schluss lässt jedenfalls die aktuelle Tamedia-Umfrage zu, an der binnen 24 Stunden mehr als 10’000 Personen teilnahmen: 75 Prozent der Userinnen und User antworteten auf die Frage «Braucht es nun eine Maskenpflicht im ÖV?» mit einem Ja.

Auf der anderen Seite sehen wir Tag für Tag in Bus, Tram und Zug: Fast keine und keiner trägt freiwillig eine Schutzmaske. Eine Tamedia-Untersuchung von letzter Woche hat gezeigt, dass von 10’000 Personen im öffentlichen Verkehr nur sechs Prozent mit einer Hygienemaske unterwegs waren.

Selbstverständlich muss man berücksichtigen, dass die Online-Umfrage nicht repräsentativ für die Schweizer Gesamtbevölkerung ist; aber Statistiker wissen, dass Befragungen mit dermassen vielen Teilnehmenden durchaus aussagekräftig sind. Und die genannte Zählung von Maskentragenden in den Bahnhöfen von Bern, Lausanne und Zürich zeigt nur einen Ausschnitt des öffentlichen Verkehrs. Aber beide Resultate sowie der offensichtliche Widerspruch zwischen Fordern und Handeln bestätigen den Eindruck, den wir im Alltag gewinnen.

Da ist der Wunsch, dass alles wieder werde wie vor dem Corona-Albtraum.

Sind wir Schweizerinnen und Schweizer in der Maskenfrage schizophren? Oder, weniger salopp formuliert, innerlich gespalten? Unfähig zu einer eigenständigen Entscheidung?

Wir wissen, dass sich das ÖV-Personal wünscht, dass wir aus Solidarität eine Maske tragen. Allein schon dieser Wunsch sollte uns Grund genug sein, eine Maske anzuziehen – selbst wenn Experten deren Nutzen unterschiedlich bewerten. In den vergangenen Monaten haben wir zahlreiche Berufsgruppen zu Recht als Pandemie-Helden gefeiert. Es fällt einem kein Grund ein, weshalb wir jetzt den im öffentlichen Verkehr ihren Job erledigenden Frauen und Männern unser Verständnis und Entgegenkommen verweigern sollten.

Die Schweizer Bevölkerung nimmt immer wieder für sich in Anspruch, dass sie nicht obrigkeitshörig ist, sondern selbstbestimmt denkt und handelt. Und oft beweist sie dies auch. Womöglich widerspiegelt sich im Widerspruch zwischen Maskenverweigerung und dem Wunsch nach einer Maskenpflicht die innere Gespaltenheit, die viele von uns derzeit empfinden. Da ist zum einen der Wunsch, dass alles wieder werde wie vor dem Corona-Albtraum. Zum anderen die Befürchtung, dass die Aufhebung des Lockdown zu früh, und überstürzt, vollzogen wird. Aus Angst entsteht der Wunsch nach der Maskenpflicht, doch die Sehnsucht nach Normalität untergräbt die Bereitschaft, sich freiwillig eine Maske aufzusetzen.

Kommt hinzu: Das Bundesamt für Gesundheit hat unser Verhältnis zu Hygienemasken von Anfang an verdorben. Zwar empfohlen, aber nicht verordnet – Unentschlossenheit ist nicht, was sich ein Volk in einer Grosskrise wünscht. Das Lavieren in der Maskenfrage ist die grosse Panne der Behörden beim Bekämpfen der Pandemie, allein schon aus massenpsychologischer Perspektive.

Eine Maske hat, soweit bekannt, noch niemandem geschadet. Und mittlerweile sind sogar ausreichend eingelagert.

Das Sicherheitsbedürfnis des ÖV-Personals und der Wunsch der Mehrheit: Dies ist Grund genug, sich freiwillig und souverän eine Maske umzubinden. Es gibt keinen Grund, auf eine Verordnung der Zauderer im BAG zu warten.