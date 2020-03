Abo+ Reportage aus dem Tessin «Liebe Deutschschweizer, bereitet euch vor. Bitte!»

Im Tessin zeigt sich nun, was uns nördlich des Gotthards noch blüht. Aber auch, wie die Ansteckungswelle gemeistert werden kann. Ein Besuch in den beiden Spitälern von Locarno und Lugano, die als erste in der Schweiz zu Corona-Stationen umgebaut wurden.