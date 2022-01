Tuningtreffen im Kanton Zürich – «Wir sind keine Autoposer, die absichtlich nerven wollen»

Tuningtreffen in Otelfingen – «Wir sind keine Autoposer, die absichtlich nerven wollen» Ein grosses Treffen von Autofans in Otelfingen beschäftigte die Polizei am Wochenende. Ein 18-jähriger Berner, der dabei war, verteidigt die Szene. Thomas Mathis

Laut den Organisatoren waren insgesamt ungefähr 350 Autos vor Ort. Foto: Instagram/autotreffag

Hunderte Autofans sind am Samstag aus diversen Kantonen der Deutschschweiz und vereinzelt auch aus dem grenznahen Ausland nach Otelfingen ins Industriegebiet gekommen und haben den grossen Parkplatz beim Bahnhof Golfpark in Beschlag genommen. Die Kantonspolizei Zürich spricht von 200 kontrollierten Fahrzeugen, die Organisatoren von insgesamt ungefähr 350 Autos. Zwei Fahrzeuge wurden laut der Polizei wegen vermeidbaren Lärms beziehungsweise nicht vorschriftsgemässen Änderungen stillgelegt.

Ein 18-jähriger Berner nimmt regelmässig an solchen Treffen teil und war am Samstag auch in Otelfingen vor Ort. «Es war ein vergleichsweise grosses Treffen», sagt er, der mit Kollegen unterwegs war, die selbst mit dem Auto anreisten. Die Stimmung sei entspannt gewesen. Er sagt aber auch, dass es Lärm gegeben habe. «Die Motoren waren laut, Pneus quietschten, und es gab Musik.» Aus diesem Grund fänden diese Treffen jeweils ausserhalb des Wohngebiets statt. «Wir nehmen Rücksicht auf die Leute, die ihre Ruhe wollen», betont er.